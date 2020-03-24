Олег Кожемяко: важно минимизировать распространение вируса

Какие меры необходимо предпринять, чтобы остановить распространение коронавируса в Приморье? Об этом шла речь на сегодняшнем оперативном совещании, которое провел губернатор Олег Кожемяко. Что произошло за последние сутки в регионе – сообщают со ссылкой на пресс-службу правительства края "Вести: Приморье".

Как известно, в регионе официально два заболевших коронавирусной инфекцией. Результаты анализов подтверждены лабораторно, сообщила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская. В региональном минздраве уточнили, что оба заболевших, вернувшиеся из заграничной поездки, размещены в инфекционной больнице под наблюдение медиков. Их состояние удовлетворительное. Под наблюдением и все, кто контактировал с зараженными.

Самое важное на данном этапе – постараться к минимуму свести распространение вируса, заявил Олег Кожемяко заявил. Для этого в регионе начаты дополнительные дезинфекционные работы в общественных местах, медтранспорте, на спортивных объектах. Воздух обеззараживается бактерицидными облучателями.

Специальные группы розыска созданы для обнаружения людей, нарушающих карантин, а также тех, кто контактировал с зараженными. В составе групп — сотрудники полиции, Роспотребнадзора, МФЦ.

В аэропорту Кневичи все прилетевшие пассажиры обязаны пройти анкетирование и сообщить о пребывании за границей менее 14 дней назад. Кроме того, уже традиционно у всех прибывающих измеряют температуру.

Сейчас в краевой клинической больницы №2 уже оборудовано 90 коек, сообщила зампредседателя правительства, министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. Сюда готовы принять тех, у кого диагноз подтвержен, и тех, кто контактировал с заболевшими. Отдельный блок – для тех, кто прилетел из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Во Владивостокской клинической больнице №4 накануне открылось отделение, где лечение будут проходить все граждане с внебольничными пневмониями.

К работе с сегодняшнего дня привлечены ординаторы из Тихоокеанского медицинского университета. Они будут помогать при приеме пациентов в районных больницах и поликлиниках. Звонки на горячую линию дополнительно принимают студенты-волонтеры.

Также сообщается, что в крупных приморских городах появились мобильные бригады медиков. При необходимости увеличения автомобильного парка в распоряжение медиков поступят машины из гаража краевого правительства Приморья и муниципальных администраций. Такое распоряжение уже отдал губернатор. Водители получат денежную надбавку, а затем будут отправлены на карантин. Все машины пройдут дезинфекцию.