Из Коммунарки выписались 70 человек

Из медицинского центра в Коммунарке выписались 70 человек. Об этом во вторник сообщил главный врач больницы № 40 Денис Проценко в своем Facebook.

"За последние сутки к нам поступили 29 пациентов, а выписали 70 человек", — говорится в сообщении.

По словам Проценко, в настоящее время в больнице находятся 156 человек с диагнозом "пневмония", с коронавирусной инфекцией — 82. Десять человек проходит лечение в реанимации, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В конце 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии, вызываемой новым коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения признала COVID-19 пандемией.

По последним данным, на сегодняшний день в мире насчитывается около 350 тысяч заразившихся коронавирусом, около 16 тысяч стали жертвами заболевания.

В России зафиксировано 438 случая заражения, 17 человек вылечились.