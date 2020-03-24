Первые трое инфицированных коронавирусом выявлены в Башкирии. Об этом сообщил в соцсети глава региона Радий Хабиров, передает ГТРК "Башкортостан".

Как уточнил Хабиров, два гражданина прилетели из-за границы, еще один житель Уфы часто бывает в Москве по работе. Сейчас все трое — под наблюдением врачей. Выявляются все, кто мог входить с ними в контакт.

Глава региона в очередной раз обратился ко всем согражданам, вернувшимся из-за границы. Они обязаны уйти на двухнедельный карантин. Причем теперь его нарушение будет преследоваться по закону. Все ресурсы для предотвращения распространения заражения в республике есть, подчеркнул Радий Хабиров.

О введенных в республике ограничениях глава региона рассказал на оперативном совещании в правительстве. Принято решение временно закрыть на карантин кинотеатры и бассейны, отказаться от проведения массовых мероприятий. Как рассказал Хабиров, уже есть распоряжение о материальном поощрении медработников, которые помогают людям на карантине. За границей по-прежнему находятся наши граждане, сообщил Хабиров. Им будет оказана помощь в возвращении домой.

Беспокоющая всех проблема с наличием защиных медицинских масок в республике решается. Около двух десятков предприятий Башкортостана уже наладили их выпуск — из марли и хлопчатобумажной ткани. Всего будет выпущено 50 тысяч средств защиты. По 100 тысяч масок сшивают каждый день в мастерских УФСИН. Решается вопрос и с поставками материалов для легкой промышленности.