Нереализованные убытки Банка Японии по активам ETF составили 2-3 триллиона иен

Управляющий Банка Японии Харухико Курода сообщил, что нереализованные убытки по активам биржевых фондов (ETF) по состоянию на конец прошлой недели составили около 2-3 триллионов иен ($18-27 миллиардов).

Кроме того, Курода отчитался перед парламентом об нереализованных убытках по авуарам инвестиционных фондов недвижимости Японии (REIT), которые на конец прошлой недели составили около 100 миллиардов иен ($906 миллионов).

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ анонсировал "огромные меры" стимулирования экономики страны объемом минимум $137 миллиардов. И, как сообщает Reuters, финансироваться они могут частично за счет покрывающих дефицит облигаций, правда, в правительстве Японии наличие такого варианта отрицают.

Между тем, такой шаг привлек бы значительное внимание рынков к критическому финансовому положению Японии, отмечает агентство. Инвесторы бегут даже из активов-убежищ, стараясь все увести в кэш.

При этом Банк Японии выразил готовность принять дополнительные стимулирующие меры. "Если потребуются дальнейшие монетарные шаги, Банк Японии готов действовать. При этом он будет учитывать ожидаемый эффект от правительственного пакета стимулирующих мер", — сообщил собеседник агентства, знакомый с позицией регулятора.