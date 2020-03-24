Мишустин поручил разработать схему ускоренного развертывания лабораторий

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и столичным властям разработать схему ускоренного развертывания лабораторий для тестов на COVID-19.

До 25 марта поручено представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина. Меры будут разрабатывать Минюст, МВД и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, глава кабинета министров поручил ФАС и Минкомсвязи до 25 марта проанализировать динамику тарифов на мобильную связь в связи с тем, что многие сотрудники из-за коронавируса работают удаленно. Федеральная таможенная служба будет представлять в правительство данные по числу въезжающих в нашу страну грузовиков и очередям на пропускных пунктах.

Поручения даны по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает "Россия 24". По последним данным, в России заразились коронавирусом 438 человек, из 262 в Москве.