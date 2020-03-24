COVID-19: в США фиксируют по 10 тысяч новых случаев в сутки

Конгресс США перейдет на удаленный режим работы. Голосовать по законопроектам будут онлайн. Жителям Нью-Йорка и Вашингтона запретили собираться компаниями. А за соблюдением карантинных мер теперь будут следить полицейские. Для этого количество сотрудников правопорядка в ближайшие дни увеличат.

Многочисленные вишни весной становятся дополнительной достопримечательностью Вашингтона. Посмотреть на их цветение приезжают тысячи туристов. Но в минувшие выходные мэрия американской столицы ограничила доступ в парки. Дороги на подъезде перекрыты. Редких прохожих разворачивают полицейские. Военных машин на столичных улицах пока нет, но мэрия уже запросила помощь у национальной гвардии.

Как и рекомендовал Минздрав, на расстоянии полутора метров говорим с туристами из Флориды. Они рассказывают, как давно собирались в Вашингтон посмотреть на цветение вишни, и под эпидемию не им сейчас нужно подстраиваться.

- Социально ответственными нужно быть тем, кто в группе риска. Пожилые люди, люди с какими-то заболеваниями — им в первую очередь нужно оставаться дома.

- А как вы себя защищаете?

- Руки должны быть чистыми, дистанцируемся от людей, но не друг от друга, конечно.

А вот семье из Нью-Джерси не до смеха. Их жуткая история сейчас на всех каналах. Воскресный ужин за большим столом, все родственники собирались у 73-летней Грэйс Куско. На прошлой неделе она умерла.

- До этого погибли двое ее старших детей, а сейчас еще одна дочь. Четыре смерти от коронавируса. Еще 7 человек в больницах. Почти 20 членов семьи на карантине.

В США эпидемия разгулялась. Фиксируют в сутки по 10 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19. Если так и дальше пойдет, Италию скоро обгонят. На улицах, где раньше было не продохнуть, сейчас не ходят автобусы, в метро поезда идут раз в пол часа. А вирус все продолжают находить у пожарных, водителей, военных.

"По мере распространения этого вируса мы, очевидно, будем видеть, как он все больше и больше поражает людей в наших рядах. Он может оказать некоторое влияние на боеготовность", — говорит Марк Эспер, министр обороны США.

На войну с вирусом брошена и французская армия. Полевые госпитали разворачивают по всей стране. Не забываю отгородиться от соседей. Теперь и пешеходная граница между Бельгией и Нидерландами на замке.

- Это ненормально! Мы привыкли пересекать границу как обычно — просто входить и выходить. А сейчас мы оказались в каком-то неведении.

Слоняться по улицам официально запретили британцам. Полиция должна следить, чтобы жители королевства выходили из дома только при необходимости. Премьер Джонсон ввел карантин.

"Я даю британскому народу очень простое указание — вы должны оставаться дома. Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение болезни", — заявил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

А вот итальянские врачи буквально живут на работе, и благодарные горожане несут им пиццу. А в окна больницы смотрит такая нужная каждому надпись "Все будет хорошо!"