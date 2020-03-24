Названа главная особенность камеры будущего айфона

Новый айфон, который намечен к релизу на этот год, получит передовую систему стабилизации изображения со смещением матрицы. Такое допущение сделал аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, славящийся точностью своих прогнозов относительно еще не вышедших устройств Apple.

По прогнозу эксперта, в 2020 году системой на основе сдвига сенсора будет снабжена только старшая модель (условно iPhone 12 Pro Max). Она получит самый крупный в истории айфонов экран - 6,7 дюйма - и чуть более вытянутый корпус, чем у iPhone 11 Pro Max, пишет MacRumors со ссылкой на записку.

В 2021-м продвинутой стабилизацией будут обладать уже две модели из трех. А в 2022-м, продолжает аналитик, по меньшей мере один смартфон Apple оснастят перископическим объективом с 5-кратным оптическим зумом - как у Huawei P30 Pro. У актуальных айфонов возможности оптического зума ограничены 2-кратным приближением без потери качества, цифрового - 10-кратным.

Начиная с iPhone 6 Plus, вышедшего в 2014 году, и последующих поколений Apple использует оптическую систему стабилизации (OIS). В отличие от оптического, стабилизатор с подвижной матрицей перемещает сенсор внутри модуля камеры с помощью электрических приводов. Датчик компенсирует любые движения, определяемые встроенным в камеру акселерометром. Эта технология, применяющаяся в таких топовых "зеркалках", как Olympus OM-D E-M5 Mark II и Pentax K-5, позволит еще лучше подавлять "тряску" при видеосъемке. Предположительно, камера будущего айфона также сможет захватывать больше света, что улучшит общее качество снимка.

На прошлой неделе в интернет попали результаты тестирования Apple A14 - процессора, который будут устанавливать в iPhone 12 и другие новинки. На бумаге однокристальная платформа Apple показала огромный скачок, превзойдя по уровню скорости даже процессор A12X в iPad Pro и Qualcomm Snapdragon 865, лучший чип для Android-смартфонов.