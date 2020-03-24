Вести.net: аудитория российских онлайн-кинотеатров резко выросла

Аудитория российских онлайн-кинотеатров и книжных сервисов на фоне мер борьбы с распространением коронавируса выросла и порой до удивительных значений. По данным, которые удалось собрать "Коммерсанту", о самом серьезном успехе заявил "Ростелеком", в его сервисе Wink и в интерактивном ТВ количество просмотров в будни увеличилось на 400%, в четыре раза. На выходных рост вообще пятикратный.

У остальных компаний показатели скромнее, но все равно впечатляют. У "Кинопоиска HD", который принадлежит "Яндексу", дневная аудитория выросла более чем на 50%. У Okko, Амедиатеки и Megogo похожие показатели, примерно плюс 30%, у more.tv трафик увеличился почти в половину. Количество просмотров растет на 20-30% в день.

Все это происходит на фоне резкого падения аудитории привычных кинотеатров. За прошедшие выходные посещаемость в масштабах страны сократилась в два с лишним раза. Повышенный интерес зафиксировали и книжные сервисы. Bookmate отчитался о росте в 3,5- 4 раза. В основном за счет аудитории из городов, где на карантин ушло заметное число людей - это Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск. Но аналитики, которых опросил "Коммерсант" сомневаются, что такой рост будет долгосрочным и напоминают, что тратиться на новые мощности приходится уже сейчас, а новых подписчиков еще нужно будет постараться превратить в постоянных клиентов.

Дело в том, что на фоне мер против эпидемии многие сервисы запустили акции, обещая новым, а некоторые и старым пользователям бесплатную подписку, доступ к расширенным коллекциям фильмов, сериалов и книг, то есть часть новой аудитории пришла именно за бесплатным контентом. Но надо сказать, что на подъеме сейчас все видеосервисы, в том числе глобальные. Очень важный показатель для индустрии - туда постепенно переносят премьеры фильмов из обычных кинотеатров.

Например, Дисней очень быстро выложил свой мультфильм "Вперед" на собственную платформу Дисней+. Universal первый выложил свой хоррор "Человек-невидимка" на сторонние платформы, но он был доступен только за отдельную плату. А вот Paramount перенесла премьеру комедии "Любовнички" на Netflix и фильм смогут посмотреть все подписчики без дополнительной оплаты. В итоге в некоторых странах, в первую очередь в Европе начались проблемы с пропускной способностью сетей - слишком много людей смотрят видео онлайн. Netflix, Дисней+, YouTube и Facebook уже пообещали снизить качество трансляций, чтобы не так сильно нагружать информационную структуру.

Интересно, что крупнейшие российские провайдеры уже заявили, что им новая нагрузка не страшна. Ну и онлайн-сервисыв свою очередь уже начали поддерживать кино и сериальную индустрию. Например, тот же Netflix заявил о создании специального фонда в $100 млн, деньги распределят в том числе киностудиям, которые производили контент для сервиса, но теперь из-за карантина не могут этого делать. Около $15 млн отправят благотворительным организациям, которые помогают странам, где у компании есть производство.

К аппаратным новостям из области модной ныне складной электроники. Huawei объявил цены на Mate Xs в России. Предзаказать его можно будет уже в конце этой недели. Устройство удивительно и совершенно точно не будет массовым, даже скорее будет редким. Уже хотя бы потому, что стоить оно будет совершенно не гуманные 200 тысяч рублей. С одной стороны конкурентов у него практически нет, разве что опять же совсем недешевый Samsung Fold, с другой нужно понимать, что из-за американских санкций по умолчанию тут нет сервисов Google. Теперь мы пытаемся понять можно ли их все-таки как-то установить или пользоваться смартфоном без них.