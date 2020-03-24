Эпидемиологи рекомендуют мыть упаковку продуктов после магазина

Купленные продукты в упаковке необходимо дома помыть водой с мылом для снижения риска заражения коронавирусом, советует ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев.

Это касается непромокаемой упаковки – из полиэтилена, пластика, стекла.

"Воды и мыла будет достаточно, чтобы смыть микробы, а уже протертые продукты убрать на полки", — советует эксперт.

Также будет не лишним протереть стол, на который были выложены купленные продукты.

Овощи и фрукты необходимо мыть тщательней, чем обычно. Огурцы, помидоры, перец и зелень перед непосредственным употреблением в пищу необходимо замачивать в воде на 10-15 минут и после тщательно промывать проточной водой.

Огурцы лучше промыть при помощи кухонной щетки под струей проточной воды.

Овощи "со съедобной кожицей" можно мыть с нейтральным мылом, например, детского, и тщательно смывать в проточной воде.

При посещении магазинов необходимо соблюдать ранее объявленные рекомендации – выходить в маске, держать дистанцию 1 метро от других покупателей, не трогать руками лицо, использовать антисептические гели.