Большой медбрат следит за тобой: мир переживает пандемию коронавируса

Лидеры стран двадцатки проведут экстренный саммит по коронавирусу в формате видеоконференции. Об этом сообщило японское агентство "Киодо" со ссылкой на источники в правительстве. По их данным, встреча состоится 26 марта.

Между тем страны по всему миру продолжают ужесточать меры по борьбе с распространением коронавируса. Так в Тунисе, где также введен карантин, за нарушение комендантского часа полиция уже арестовала более 400 человек.

Большой медбрат следит за тобой. Это ощутили на себе жители многих стран и регионов, затронутых коронавирусом. На Тайване специальная система отслеживает данные телефонных операторов и подает сигнал, если находящийся в группе риска покинул свой дом. Полиция должна прибыть на место молниеносно.

"Мой телефон, который во время карантина отслеживали власти Тайваня, разрядился в 7:30 утра. Уже в 8:15 мне позвонили четыре разные подразделения. А в 8:20 полиция стучала в дверь", — говорит местный житель.

В Гонконге, где эпидемия коронавируса пошла на спад, пытаются предотвратить завоз заразы из-за границы. Прямо в аэропорту на путешественников надевают электронные браслеты. Через специальное приложение устройство пересылает властям уведомление, если человек нарушает карантин.

"Добро пожаловать в аэропорт Гонконга, где в полночь всем приезжающим начали надевать браслеты. Когда приедете домой, правительство дает вам одну минуту на то, чтобы обойти квартиру и зафиксировать ее габариты. Больше времени в Гонконге и не требуется", — сказала местная жительница.

В Сингапуре власти декларируют большую заботу о приватности граждан. Утверждается, что данные о геолокации автоматически не передаются. Пользователь сам может подтвердить, что находится дома, ответив на уведомление.

В аэропортах Таиланда раздают бесплатные сим-карты с оплаченным интернетом на 14 дней. Прилетевшие из стран, где зафиксировано много случаев коронавируса, должны скачать трекинговое приложение. Кто откажется – не пустят в страну.

Власти Израиля приспособили контртеррористические разработки для поиска нарушителей режима самоизоляции. Спецслужбы страны получили полномочия следить за гражданами, используя прослушку телефонов и отслеживание местоположения.

В Иране власти пошли на хитрость. Граждане исламской республики получили сообщение от минздрава с предложением скачать приложение для самостоятельной диагностики коронавируса. Вскоре выяснилось, что у программы есть побочное действие — она отслеживает местоположение. Министр информационных технологий Ирана опубликовал в Twitter карту, где точками отмечено расположение нескольких миллионов человек.

Во многих странах вводят наказание за нарушение карантина. Меры — от штрафов до тюремного заключения — на усмотрение суда.

Проблемы также могут возникнуть из-за высказываний в соцсетях. Российское посольство в Черногории сообщило, что в городе Тиват задержана 35-летняя россиянка. Ее подозревают в создании паники и беспорядков в связи с коронавирусом — за то, что она у себя в Facebook написала, что число зараженных в реальности больше, и что Черногорию ожидает итальянский сценарий.

В Польше специальное приложение шлет людям на карантине запросы сделать селфи с включенной геолокацией. Не отправил вовремя – жди полицию. Штраф за нарушение карантина — 500 злотых (примерно 9 тысяч рублей). Похожие идеи посещают и немецких политиков.

"Из опыта других стран, в частности, Южной Кореи – демократического, конституционного государства — мы знаем, что отслеживание контактов и передвижений может помочь замедлить распространение инфекции. Вопрос в том, как мы можем реализовать эту технологию. Это очень важный инструмент", — отметил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Такие меры чрезмерны и к тому же напрямую нарушают права человека, считает депутат Бундестага, выходец из Советского Союза Вальдемар Гердт: "Одна из опасностей сейчас – тоталитарный контроль, который два месяца назад был практически невозможен. Ни законодательно, ни ментально люди никогда бы не согласились на такое. Сейчас эти два барьера перепрыгнуты. Соблазн такой есть. Но я думаю, люди, очнувшись от страха, вернутся к старым нормальным принципам и скажут «нет, вы нас извините», но это будет непросто".

В слежке за гражданами можно обойтись и без технических новшеств. В некоторых штатах Индии гражданам на руки ставят несмываемые печати с датой, до которой необходимо соблюдать карантин. Власти утверждают, что жалоб на этот метод не поступало.