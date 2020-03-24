Доллар опустился ниже отметки 79 рублей в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской Бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 78,55-78,72 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 78,63 руб., опустившись на 97,25 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 85,18 руб. — это на 27 копеек ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 65,64 копейки до 81,58 руб.

Цены на нефть растут, поскольку США наращивают меры по поддержке экономики, что может оказать позитивное влияние на спрос на топливо.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 4% и составила $28,1 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 5,1% до $24,55 за баррель.