ФСБ раскрыла сеть по торговле данными кредитных карт

В России раскрыта крупная преступная группа, торговавшая краденными данными кредитных и расчетных банковских карт.

В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками ФСБ и МВД в 11 российских регионах, задержаны более 30 человек, в том числе граждане Украины и Литвы. 25 участников группы арестованы. Причем организаторы сообщества из числа граждан России ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Как рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России, преступники создали более 90 интернет-магазинов, через которые продавали данные кредитных карт граждан различных государств. Потом эти данные использовались для хищения средств с этих карт, в том числе путем дорогостоящих покупок через Интернет.

В ходе обысков у задержанных изъято более 1 миллиона долларов, 3 миллиона рублей, оружие, золото, наркотики, серверное оборудование для функционирования интернет-магазинов, а также служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов.