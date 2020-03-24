Спасенные от пожаров коалы возвращаются в дикую природу

Австралийские коалы, которых спасли во время сильных лесных пожаров, возвращаются в дикую природу.

Все это время они содержались в зоопарке Таронга, где их лечили от ожогов и обезвоживания. Первыми на волю отправились 5 коал, еще 9 отпустят после проверки на коронавирус, сообщает телеканал "Россия 24".

По оценкам экспертов, от лесных пожаров и засухи в Австралии погибли около 10 тысяч коал — это треть всей популяции медведей в Новом Южном Уэльсе.

Огненная стихия бушевала на территории Австралии в течение нескольких месяцев, уничтожив 8,5 миллионов гектаров леса. По данным Всемирного фонда дикой природы, всего погибли более 1 миллиарда 250 миллионов животных.