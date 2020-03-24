90 тысяч россиян находятся под медицинским наблюдением

Российские медики по последним данным наблюдают за состоянием 93 677 человек, которые контактировали с людьми с симптомами ОРВИ или побывали за рубежом. Об этом говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусной инфекцией. Всего под наблюдением находились 149754 человека.

По данным на 23 марта, в России проведено 185 тысяч 918 лабораторных исследований на новый коронавирус. Наличие инфекции подтверждено у 438 человек, 17 из них выздоровели. Официально подтвержденных летальных случаев от коронавируса в статистике оперативного штаба нет. Причиной смерти пожилой москвички с положительным тестом на COVID-19 стал оторвавшийся тромб.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина. Роспотребнадзору и столичным властям поручено разработать схему ускоренного развертывания лабораторий.