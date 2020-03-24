В России станет легче получить льготный автокредит: новые условия

Сейчас в России действуют две госпрограммы поддержки локального авторынка - "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль". И уже с марта-2020 их действие может быть заметно расширено: лимит стоимости увеличат в полтора раза, распространят его на электромобили и уменьшат требуемое число детей.

Сейчас получить скидку по кредиту на приобретение автомобиля в рамках программы "Семейный автомобиль" может семья, у которой в наличии имеются двое и более несовершеннолетних детей. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на портале нормативных актов, действие программы могут распространить и на семей, у которых имеется всего один ребенок.

Еще одно важное запланированное нововведение - увеличение лимита цены автомобилей, которые подпадают под действие обоих программ. Сейчас в их рамках можно претендовать только на покупку машины стоимостью до 1 млн рублей. Однако учитывая происходящее на российском авторынке - в том числе и заметный рост цен - Минпромторг предлагает поднять этот предел до 1,5 млн рублей.

Тем самым действие программ будет распространено на куда больший спектр моделей и комплектаций автомобилей, хотя основное ограничение осталось неизменным: все они должны иметь такую степень локализации производства, которая позволит считать их отечественной продукцией.

Особенно любопытно, что проектом предусматривается и мера, призванная повысить популярность электромобилей: в рамках программы "Первый автомобиль" Минпромторг собирается обеспечивать их покупателям субсидию не в 10%, а сразу в 25%. Правда, не исключено, что распространяться эта льгота будет только на жителей Дальнего Востока, которые и по действующим программам могут пользоваться 25-процентной скидкой.

В 2020-м году на финансирование обеих программ государство выделило 5 млрд рублей. Однако около месяца назад сообщалось, что поправками к бюджету, которые уже внесены в Госдуму, предусмотрено дополнительное выделение аналогичной суммы. Соответственно, за нынешний год субсидии могут помочь в продаже около 100 тысяч автомобилей.