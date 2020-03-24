Футбольный стадион в Бразилии превратится в госпиталь

Бразильский футбольный стадион Estadio do Pacaembu, который одновременно является домашней ареной для клубов "Палмейрас", "Сантос", "Коринтианс" и "Сан-Пауло", станет одним из самых больших открытых госпиталей для людей, которые инфицированы коронавирусом.

Источник во властных структурах бразильского штата Сан-Пауло сообщил, что в арена, которая вмещает 45 тыс. болельщиков, превратится во временное медицинское учреждение на 200 больничных мест. Агентство AP сообщает, что работы по перепрофилированию стадиона уже начаты и их планируют завершить в течение ближайших 10-12 дней.