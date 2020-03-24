В Бийске спасатели вытащили женщину из тестомесильной машины

27-летнюю работницу бийского предприятия почти полностью затянуло в тестомесильную машину. Для эвакуации пострадавшей спасателям пришлось разобрать агрегат, передает ГТРК "Алтай".

Женщину доставили в травматологическое отделение городской больницы. Она получила серьезные травмы — многочисленные переломы руки и неполную ампутацию на уровне правого плеча.

По факту инцидента Следственный комитет начал доследственную проверку, в ходе которой специалистам предстоит выяснить все подробности случившегося, а также определить наличие признаков преступления ли в действиях должностных лиц компании, предусмотренного статьей "Нарушение правил охраны труда". Подробности станут известны в ближайшее время.