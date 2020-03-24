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Коронавирус 6 минут назад

24 марта 202014:27

Экономика Китая может сократиться на 10% в первом квартале

EPA

Предварительная оценка состояния китайского бизнеса в марте показала мало признаков того, что экономика оправилась от шока коронавируса в первые два месяца года, сообщает CNBC со ссылкой на "Бежевую книгу Китая" (China Beige Book).

Компания проводит независимый опрос более чем 3300 китайских предприятий каждый квартал. Основные показатели за первый квартал упали до самого низкого уровня почти за 10 лет отслеживания экономики Китая.

"Важно отметить, что результаты продолжали ухудшаться до середины марта, когда большинство фирм вновь открылись и предположительно "вернулись к работе", — говорится в докладе.

"Не лишено оснований" предположение о том, что ВВП может сократиться на 10-11% в первом квартале, даже при небольшом подъеме в последние несколько недель этого месяца.

Данные "Бежевой книги Китая" за первый квартал показали, что во всех восьми регионах страны и в каждом секторе произошло сокращение рабочей силы. При этом отмечается, что ситуация может развиваться в любом направлении: возможен как "серьезный разворот" во втором квартале, так и необходимость гораздо большего вмешательства правительства.

"История восстановления Китая уже связана не только с внутренней устойчивостью, но и с факторами, не зависящими от Пекина, — говорится в докладе. — Признание беспрецедентных данных за первый квартал более чувствительно, потому что Китаю, возможно, также придется признать плохие показатели за второй квартал в связи с глобальной слабостью. Поэтому инвесторы могут сильно переоценивать степень восстановления Китая и, следовательно, степень, в которой Китай может смягчить глобальный спад".

Международный валютный фонд накануне заявил, что пандемия коронавируса в этом году вызовет глобальную рецессию, которая может оказаться даже хуже, чем та, что была вызвана мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов.

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