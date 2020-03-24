Вести.net: SoundCloud и Twitch предложили музыкантам новый способ заработать

Два популярных сервиса SoundCloud и Twitch предложили музыкантам новый способ заработать в это непростое время. Дело в том, что у всех исполнителей на фоне запрета на массовые мероприятия отменяются концерты. BBC уже оценила потери индустрии как минимум в $5 млрд, теперь звезды фактически сидят по домам без работы и развлекаются тем, что устраивают прямые трансляции в соцсетях, на которых они безвозмездно исполняют свои хиты и общаются с подписчиком.

Причем, речь идет о звездах первой величины. Например, подолгу стримят в Instagram солист Coldplay Крис Мартин, Джон Ледженд и Робби Уильямс. Twitch и SoundCloud предложили им вариант заработать, собственно, стримить не в Instagram, а, собственно, на Twitch. Суть в том, что SoundCloud - это чуть не главная площадка для музыкантов, туда они могут выкладывать свои треки и альбомы. С его же помощью можно размещать контент и в других стриминговых сервиса. А Twitch, принадлежащий гиганту Amazon уже много лет остается главным сайтом для геймеров, которые проводят свои трансляции. Для стримеров со статусом партнера есть возможность получать деньги со своих стримов самыми разными способами. Это и реклама во время трансляций и различные пожертвования от зрителей. Но нюанс в том, что получить статус партнера - это не для всех, не сразу и не всегда просто.

Теперь Twitch объявил, что пользователи, у которых профессиональный аккаунт в SoundCloud получат быстрое одобрение администрации и начнут зарабатывать в онлайн. Речь, по сути, идет обо всех, кто занимается музыкой сколь-нибудь серьезно. А интерес стриминговой платформы тут в том, что Twitch достаточно давно пытается выйти за пределы своей игровой ниши и по информации Forbes пока получается не очень хорошо. Более того, за минувший год Twitch заработал на рекламе $300 млн долларов. Amazon ожидал в два раза больше.

Продолжая тему взаимопомощи. Сразу несколько российских компаний решили поддержать тех, кто борется с заболеванием или были вынуждены находиться дома из-за самоизоляции. Итак, "Лаборатория Касперского" предложила всем медучреждениям мира бесплатные лицензии на свои системы защиты рабочих станций, серверов и облачной инфраструктуры. По данным "Лаборатории Касперского" только за последние десять дней хакеры провели две серьезных атаки на Минздрав США и больницу в чешском городе Брно.

Сразу две игровые компании: сервис GFN.RU и MY.GAMES объявили об акциях для тех, кто хочет остаться дома. GFN.RU - облачный гейминг, он обещает бесплатный месяц для новых пользователей, а MY.GAMES - это игровое подразделение Mail.ru Group. Они запустили акцию "играем дома". Пользователям обещают различные бонусы вроде бесплатной игровой валюты и ускоренного развития персонажа, какие-то даже реальные призы.

"Минкомсвязи" запустило сайт "все онлайн", где собраны все сервисы, которые помогают не выходить из дома. Там есть и доставка продуктов и образовательные ресурсы, книги и приложения для проверки здоровья, онлайн-кинотеатры. Всего более 60 сайтов со скидками и промокодами.