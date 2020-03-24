Прочность российских банков оценили на случай повторения кризиса 2008 года

Рейтинговое агентство "Национальный кредитный рейтинг" оценило устойчивость российской банковской системы в ухудшающихся условиях из-за пандемии коронавируса и снижения цены нефти.

Экономисты провели стресс-тестирование с учетом условий двух кредитных шоков – в 2008-2009 годы и в 2014-2015 годы.

Самый сложный период — кризис в 2008-2009 годы. В 2009 году ВВП России сократился на 7,8%, а в кризисном 2015 году снизился всего на 2,3%.

При повторении пикового стресса 2008–2009 гг. российская банковская система покажет убыток порядка 800–900 миллиардов руб., но сохранит устойчивость, — отмечается в исследовании НКР.

При любом сценарии некоторым банкам может понадобиться докапитализация. Спад в крупнейших странах, и прогнозируемая рецессия в мировой экономике из-за пандемии, "выглядит неизбежным как минимум во втором квартале", — прогнозируют НКР.

Доналоговая прибыль российского банковского сектора в 2019 году выросла в 1,5 раза до 2 триллионов руб., чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза до 1,7 триллиона руб., сообщил ранее ЦБ РФ.

Прибыль российских банков по итогам 2020 года снизится как минимум на 20% из-за коронавируса и низких цен на нефть, прогнозируют экономисты "Эксперт РА".

Оценка снижения прибыли сделана с учетом "умеренно негативного сценария". В этом случае сохраняется среднегодовая цена нефти марки Brent на уровне $40-45 за баррель, снижается курс рубля, инфляция превышает уровень 4%, ранее взятый Банком России за целевой ориентир.

В итоге Банк России повысит ключевую ставку на 1-1,5 процентного пункта до конца 2020 года.

Это может привести к замедлению кредитования, отрицательной переоценке ценных бумаг и ухудшению качества ссуд, прогнозируют экономисты "Эксперт РА".

Сильнее всего снизится потребительское кредитование, кредитование для покупки автомобиля. Около 40 банков в России находятся в зоне повышенного риска банкротства в этом году.