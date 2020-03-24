В Красноярске мужчина избил фельдшера скорой помощи

Полицеские разыскивают мужчину, ударившего фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел в Красноярске в минувшее воскресенье, передает ГТРК "Красноярск".

После того, как бригада врачей прибыла на вызов, им долго никто не открывал дверь, затем "больной" сам подошел к машине скорой помощи. Фельдшер спросил мужчину о жалобах, однако он начал проявлять признаки агрессии - ударил 32-летнего медика в челюсть и обругал других сотрудников.

На следующий день 32-летний фельдшер написал заявлению в полицию о нападении. Личность подозреваемого уже установили. В настоящий момент его разыскивают.