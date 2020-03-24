Футбола все меньше: чемпионат Австралии поставлен на паузу

Федерация футбола Австралии сообщила о приостановке чемпионата страны. Футбольная А-Лига взяла паузу в проведении матчей на неопределенный срок. Причина — пандемия коронавируса.



"Наш приоритет — обеспечение безопасности как футбольного общества, так и в общества в целом, — говорится в обращении ФФА, которое цитирует Спортбокс.Ru. — Мы следуем примеру правительства Австралии и наши меры должны сыграть свою роль в предотвращении дальнейшего распространения COVID-19".



Напомним, что Австралия стала одной из последних стран, отказавшихся от проведения спортивно-массовых турниров. Накануне в стране был также отменен и национальный чемпионат по популярному на Зеленом континенте виду спорта — регби-лиг, предыдущий тур которого проходил при пустых трибунах.



Теперь в "живой" футбол играют только в чемпионате Белоруссии.