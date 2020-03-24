Заработки футболистов. Месси, Роналду и Неймар снова впереди всех

Три главные звезды мирового футбола – аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и бразилец Неймар, — возглавили список самых зарабатывающих игроков. При этом с 2013 года в тройку самых богатых входят неизменно только они.

В сезоне 2019-2020 года самым зарабатывающим стал капитан испанской "Барселоны" Мессии, на счету которого упали рекордные 131 млн евро. При этом учитывались валовая зарплата футболиста, игровые бонусы и все возможные доходы от рекламных контрактов.

Португальский форвард итальянского "Ювентуса" получит за год 118 млн евро, сообщает французское издание France Football. Неймар, который на клубном уровне выступает за французский "Пари Сен-Жермен", немного не добрал до 100 "лимонов" – его сумма 95 млн евро.

В Топ-6 самых зарабатывающих две звезды мадридского "Реала", которые, впрочем, в последнее время находятся в тени других футболистов "сливочных": у валлийца Гарета Бэйла 38,7 млн евро, у бельгийца Эдена Азара – ровно 38 миллионов. Между ними расположился француз Антуан Гризманн из "Барсы" – 38,5 млн евро.

В десятку самых зарабатывающих на 7-м месте попал ветеран "Барселоны" Андрес Иньеста, который теперь выступает за японский "Виссел Кобе" – 34 млн евро. В Топ-10 также вошли англичанин Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", 33 млн евро), поляк Роберт Левандовский (мюнхенская "Бавария", 29 млн) и француз Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", 27 млн евро).