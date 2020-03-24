Новорожденным дикобразам и козлятам из калужского зоопарка выбирают имена

В калужском зоопарке родились сразу четыре малыша. Прибавление произошло у четы камерунских коз и в семье дикобразов, передает ГТРК "Калуга".

Пара дикобразов Булавочка и Беляш познакомились почти год назад в экологическом парке "Биосфера". Достаточно быстро они стали большим семейством, которое на днях снова выросло. В вольере родились двое малышей. Пока они боятся посторонних и всячески пытаются скрыться от объективов. Но очень скоро детеныши смогут за себя постоять сами – их иглы отрастают с каждым днем и становятся все длиннее. При этом твердыми и острыми они становятся уже через несколько часов после их появления на свет.

У камерунских коз тоже произошло прибавление - родились близнецы. Хотя отличить их все же можно. "У мальчик ушки опущены вниз, он очень забавный. А вот девочка сразу родилась с стоячими ушками и скакала очень резво", — говорит биолог экологического парка "Биосфера" Кристина Заляускайте.

То, что козлята родились сразу вдвоем – это исключение. Как правило появляется только один малыш. Но, как говорят сотрудники "Биосферы", из-за того, что у их мамы был отличный аппетит, у нее получилось выносить обоих. Теперь детеныши не скучают, они могут играть друг с другом. Людей малыши тоже практически не боятся, сразу бегут знакомиться.

Сейчас у козлят активный период роста, поэтому на зуб они пробуют все – пальцы, ручки, шнурки гостей. Теме не менее, главный элемент рациона — молоко. Хотя камерунская детвора уже пробует и зелень, и овсянку. С таким рационом козлята заметно подросли уже за неделю и, когда температура на улице будет выше +18, их переведут в открытый вольер.

В настоящий момент работники экопарка решают еще одну задачу – им предстоит выбрать имена и для маленьких дикообразов, и для козлят. Сделают с помощью голосования на странице в социальной сети "ВКонтакте". Варианты будут приниматься уже со среды.