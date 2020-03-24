Все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта

Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся домой до 31 марта. Большинство прилетят на родину по тем билетам, которые у них на руках. Остальным туроператоры по возможности предложат другие варианты возвращения домой, рассказали в Ростуризме.

Как сообщает "Россия 24", большинство организованных туристов сейчас находятся в странах Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Турции. Только за прошедшую неделю находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось почти вдвое — до 57 тысяч человек.

Что касается самостоятельных путешественников, которые сталкиваются с трудностями при возвращении домой, то совместно с Росавиацией и МИД Ростуризм ищет пути разрешения этих проблемных ситуаций, в случае с Марокко и Филиппинами.

Ростуризм еще 19 марта рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки. Турфирмам было рекомендовано воздержаться от отправки туристов за границу и помочь перебронировать им путевки. Большинство туроператоров сейчас осуществляю только вывоз туристов.