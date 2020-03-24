Инфодемия COVID-19: как распознать фейковую новость

Распространение фейковых новостей о коронавирусной инфекции COVID-19 достигло таких масштабов, что специалисты заговорили об инфодемии (информационной эпидемии).

Через Интернет-порталы, социальные сети и мессенджеры с невероятной скоростью расползается ложная информация и бесполезные (в лучшем случае) советы. Это затрудняет борьбу с заболеванием и информирование населения, а также порождает панику.

При этом некоторые новости содержат смесь правдивых и ложных данных, из-за чего людям ещё сложнее разобраться в ситуации.

Кроме того, немаловажную роль играет источник информации. Скажем, если фейком поделился в соцсетях медицинский работник, доверие к такой новости может возрасти.

Об этих тонкостях рассказала на портале The Conversation Саманта Вандерслотт (Samantha Vanderslott), специалист в области социальных наук из Оксфордского университета.

По её словам, в условиях неопределённости и нарастающей тревоги люди чаще доверяют контенту, который приносит успокоение и предлагает "простые решения".

Однако, прочитав ту или иную статью и решив поделиться ею в соцсетях или мессенджерах, человек в первую очередь должен задуматься, не вызывает ли сомнений предоставленная информация.

В частности, не стоит доверять слишком уж радужным или чересчур мрачным данным, а также новостям на грани фантастики. Как правило, именно при создании "уток" используется откровенное преувеличение и другие приёмы для привлечения внимания.

На что обращать внимание?

Источник

По словам Вандерслотт, авторы многих новостей о новом коронавирусе ссылаются на тайваньских экспертов, японских врачей или Стэнфордский университет. Если сведения правдивы, их можно найти на официальных сайтах медицинских учреждений, госорганов или научных центров.

Если же источником является "знакомый друга двоюродного дяди" и проверить данные не представляется возможным, им лучше не доверять.

Логотип

Вандерслотт советует читателям проверять, выглядит ли логотип той или иной организации, используемый в сообщении, так же, как на официальном сайте той же организации.

Грамотность

Заслуживающие доверия учёные и научные журналисты вряд ли допустят много орфографических, грамматических и других ошибок в тексте. А авторитетные издания с меньшей вероятностью опубликуют материал, нуждающийся не только в проверке фактов, но и в исправлении таких ляпов.

Кроме того, вызывать сомнения должны тексты, полностью написанные заглавными буквами или содержащие много восклицательных знаков.

Имитация аккаунта

Некоторые аккаунты "мимикрируют" под страницы авторитетных изданий в социальных сетях, стараясь увеличить число просмотров и подписчиков в том числе с помощью фейков. Так, двойник BBC в Twitter поделился фальшивой новостью о том, что актёр Дэниел Рэдклифф заразился коронавирусом, приводит пример Вандерслотт.

Многие медиа-платформы предупреждают о существовании поддельных аккаунтов. Но и самим читателям лучше быть начеку и проверять, является ли та или иная страница в соцсети официальной.

Просьбы поделиться материалом

Именно так создаётся вирусный контент: подобно реальному вирусу, он быстро и неконтролируемо расползается по Сети. Если же издание широко известно и его репутация не вызывает вопросов, ему нет надобности выпрашивать у читателя лишний репост.

Что делать?

Когда те или иные данные вызывают сомнения, лучше обратиться к первоисточнику (например, отыскать пресс-релиз, а лучше научную статью по итогам исследования). Также можно воспользоваться специальными сайтами для проверки и исправления фактов, сообщаемых в новостях. Кроме того, в Интернете можно найти статьи по той же теме и сравнить, как она освещается другими СМИ.

Кому доверять?

Самыми надёжными источниками информации о нынешней пандемии являются сайты государственных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (кстати, на сайте ВОЗ даже появился раздел, посвящённый мифам и ложным представлениям о COVID-19).

По словам Саманты Вандерслотт, даже в правительственных сообщениях и материалах ведущих СМИ могут появляться ошибки или неточности. Однако эти источники заслуживают большего доверия, чем неизвестные сайты или аккаунты в соцсетях.

Более того, не стоит верить онлайн-предложениям купить чудо-средство против коронавируса или пройти тест на его выявление. На данный момент в нашей стране вакцина против COVID-19 находится в разработке, а серийное производство новой тест-системы только начинается.

Кстати, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об исследовании, развеявшем, пожалуй, самый популярный миф о коронавирусе.