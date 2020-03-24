Наставник "Сочи" Федотов стал лучшим тренером премьер-лиги в марте

Российская премьер-лига определила лучшего тренера по итогам марта. Победу в голосовании одержал наставник футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов.



Под руководством российского специалиста клуб с черноморского побережья в минувшем месяце выиграл три матча из четырех, набрал девять очков и выбрался из зоны вылета, скакнув с 16-го места на 12-е. По ходу мартовских матчей сочинцами были обыграны "Урал" (2:0), "Оренбург" (5:1) и "Краснодар" (2:0). Единственное поражение случилось во встрече с "Арсеналом" (1:2).

Владимир Федотов признан лучшим тренером #ТинькоффРПЛ в марте 💪🏻



📊 В голосовании болельщиков победил Юрий Семин, а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-Лиги сделали выбор в пользу главного тренера «Сочи» #ТренерМесяца@rpl #Сочи pic.twitter.com/SLvEUhLw4Z — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020

В голосовании Федотов был назван лучшим футбольными экспертами и российской премьер-лигой, в то время как болельщики отдали преимущество наставнику "Локомотива" Юрию Семину. Также одним из претендентов на звание лучшего в марте был "спартаковец" Доменико Тедеско.