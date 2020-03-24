ЦИК Абхазии опубликовал окончательные цифры по выборам президента

На выборах президента Абхазии победил оппозиционер Аслан Бжания, набрав 56,5% голосов.

Об этом сообщил глава ЦИК Тамаз Гогия, представляя результаты голосования. Он отметил, что во время голосования избирательная комиссия нарушений не зафиксировала, выборная кампания прошла без эксцессов, официальных заявлений и жалоб не поступало, передает РИА Новости. Пост вице-президента Абхазии займет Бадра Гунба.

Выборы в Абхазии состоялись 22 марта. Это восьмые выборы президента республики.

Как сообщалось ранее, президент Рауль Хаджимба подал в отставку в январе 2020 года после протестов представителей оппозиции.