Задержанная банда взломщиков взрывала банкоматы газом. Видео

Полицейские Рязанской области совместно с коллегами из ГУУР МВД и ФСБ России задержали банду взломщиков банкоматов в аэропорту Внуково, Коломне и Тульской области.

Группа из четырех мужчин возрастом от 33 до 42 лет взорвала, как минимум, два банкомата. Одна из попыток кражи в селе Путятино Рязанской области оказалась неудачной — сработала сигнализация и спугнула преступников.

Во втором случае кража удалась: устройство с деньгами было взорвано при помощи газового оборудования. Добычей стало более двух миллионов рублей.

Двое из задержанных уже были судимы, причем один из них, по его собственному признанию, привлекался за разбой, кражу и нанесение тяжких телесных повреждений, и это только то, что мужчина смог вспомнить.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанных — не исключено, что они могли совершить и другие преступления.