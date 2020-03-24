США сократят объем помощи Афганистану на $2 млрд

США сократят объем помощи Афганистану на $1 млрд после провала переговоров по созданию в стране правительства национального единства, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США глубоко сожалеют о том, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший глава исполнительной власти Абдулла Абдулла не смогли договориться о создании такого правительства, отметил Помпео, сообщает РИА Новости.

Неудача нынешнего руководства Афганистана представляет собой прямую угрозу национальным интересам США, поэтому Америка пересмотрит основу сотрудничества с Афганистаном.

США сократят объем помощи на $1 млрд в 2020 г. и еще на $1 млрд в 2021 г., подчеркнул Помпео.

При этом США продолжают вывод войск из Афганистана.