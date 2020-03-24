Шойгу прошел проверку на коронавирус

Министр обороны Сергей Шойгу слал тест на коронавирус COVID-19 после поездки в Сирию. Анализ показал отрицательный результат, повышенной температуры у главы военного ведомства тоже не обнаружили, сообщает телеканал "Звезда".

Напомним, 23 марта Шойгу прилетел в Дамаск, где встретился с Башаром Асадом. Министр обороны и президент обсудили прекращение огня в зоне деэскалации Идлиб, стабилизацию ситуации в Сирии, гуманитарную помощь мирным гражданам.

Ранее начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин рассказал, что в Вооруженных силах России не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в войсках благоприятная.