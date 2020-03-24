Капитализация Apple упала ниже $1 триллиона впервые с октября

Капитализация Apple опустилась ниже отметки $1 триллиона. Теперь только у Microsoft рыночная оценка выше этой отметки. Всего среди высокотехнологических компаний в "клуб триллионщиков" входили, помимо Apple и Microsoft, Alphabet Inc. и Amazon.com.

В Нью-Йорке акции Apple упали на 4,9%, в результате чего рыночная стоимость производителя iPhone составила около $960 миллиардов. После начала распространения коронавируса компания столкнулась с проблемами, связанными с нарушениями работы цепочек поставок в Китае, а магазины по всему миру пришлось закрыть. По итогам торгов котировки Apple упали до $224,37 за одну ценную бумагу.

Капитализация Apple уверенно пробила заветную отметку выше $1 триллиона осенью прошлого года, на следующий день после демонстрации новых iPhone. Несмотря на то что в анонсах Apple не было много сюрпризов, подход компании к ценообразованию был неожиданным и свидетельствовал об изменении стратегии. Весной 2019 года Apple также забиралась выше отметки $1 триллиона на фоне квартального отчета. Аналитики отмечали, что ожидают от Apple ценовых изменений, которые сделают ее экосистему более доступной.

В этом году акции Apple подешевели на 25%, так как распространение коронавируса повергло мировые рынки в критическое состояние и снизило экономическую активность. Акции Microsoft упали на 14%, но редмондскому гиганту не удалось сохранить рыночную стоимость на уровне $1,03 триллиона. Индекс S&P 500 снизился за то же время на 34%.

Apple стала одной из первых компаний, заявивших о негативном влиянии коронавируса на бизнес. В середине февраля купертинская корпорация предупредила, что вспышка COVID-19 отрицательно скажется на выручке компании из-за снижения поставок iPhone во всем мире и падения спроса в Китае.

В недавнем квартальном прогнозе Apple озвучила ожидания по выручке в размере от $63 миллиардов до $67 миллиардов, но тогда отражалась информация на основе оптимальной оценки темпа возвращения к привычному графику работы. Однако восстановление работы происходит медленнее, чем ожидалось. Apple не озвучила новый прогноз по доходам за текущий финквартал.

Последствия эпидемии особенно болезненны для Apple, поскольку в Китае сконцентрированы основные мощности ее производственных партнеров. Аналитики Needham&Company писали, что нормализоваться ситуация со спросом и предложением может лишь к июню 2020 года, что на два месяца позже, чем ожидалось ранее. По данным Nikkei, из 200 крупнейших поставщиков компании примерно у 75% есть как минимум одна производственная площадка в Китае, а почти у четверти в Поднебесной находятся три и больше предприятий.

В целом производители электроники ожидают, что поставки продукции могут быть задержаны в среднем на пять недель из-за вируса COVID-19, сообщается в исследовании IPC. Заводы в Китае являются центральным звеном поставок электронной промышленности, и производители все больше опасаются, что сбои, связанные с коронавирусом, могут задержать производство на несколько недель.

В среднем производители, опрошенные IPC, ожидают трехнедельных задержек от своих поставщиков, но этот срок может растянуться на более долгий период. Средний прогнозируемый период задержек составил пять недель, и некоторые компании ожидают, что задержки будут длиться дольше девяти недель. Для сборки электроники часто требуются сотни различных деталей, компонентов или материалов, а потому одна недостающая деталь приведет к замедлению работы выпускающего предприятия. Даже если производство осуществляется в регионах, не затронутых коронавирусом, в этих изделиях часто используются детали китайского производства.

Почти все iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn и Pegatron, расположенных примерно в 500 км от Уханя, где началась вспышка коронавируса. Foxconn увеличила мощности на заводах во Вьетнаме, Индии и Мексике, чтобы справиться с простоем в Китае, однако производитель может зафиксировать падение выручки в I квартале 2020 года из-за эпидемии, которая начала сказываться на деятельности контрактного производителя.

Из-за сбоя в работе китайских заводов Apple пытается диверсифицировать свою цепочку поставок. Компания намерена постепенно увеличивать долю производства на Тайване, одновременно пытаясь поддерживать сотрудничество с другими поставщиками. По оценкам по крайней мере одна треть производственных линий Китая будет простаивать в I квартале этого года.

Аналитики Bank of America считают, что выход iPhone следующего поколения может быть задержан из-за эпидемии. Apple недавно объявила о том, что ежегодная конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference, куда обычно съезжаются тысячи разработчиков, аналитиков и журналистов, в этом году впервые состоится в онлайне из-за угрозы распространения коронавируса.

На протяжении последних лет WWDC устраивали в Сан-Хосе, штат Калифорния. В Apple пояснили, что физическое присутствие может представлять риск для здоровья участников, поэтому проведут конференцию в дистанционном формате. При этом никаких сокращений программу не коснется. WWDC 2020 запланирована на июнь. Точные даты будут уточнены позднее. По традиции на мероприятии рассказывают о новых функциях операционных систем iOS, macOS, watchOS и tvOS, а иногда показывают и "железные" новинки.

Ранее Apple отказалась от проведения пресс-конференции, на которой должен был состояться анонс смартфона iPhone 9 (SE 2). По сообщению близкого к компании источника, презентацию отложили на неопределенный срок из-за вспышки инфекции. Помимо этого, недавно Apple запретила своим сотрудникам посещать Италию и Южную Корею, а также отказалась от участия в фестивале SXSW 2020, на котором должны были представить три эксклюзивных сериала для Apple TV+.

Эксперты ожидают, что Apple в течение года сможет вновь преодолеть отметку $1 триллиона по капитализации. Согласно прогнозу Morgan Stanley за это время акции компании подорожают до $328 за штуку.

Аналитик Wedbush Дэн Айвс понизил прогноз по акциям Apple с $400 до $335, но сохранил рейтинг акций на уровне outperform. Аналитики пишет, что из-за неизвестности в отношении сроков нормализации обстановки в мире для Apple прогноз остается неутешительным. По мнению эксперта, после закрытия всех магазинов Apple за пределами Китая и ухудшения глобальной экономической обстановки бизнес корпорации сильно пострадает.

Дэн Айвс ухудшил на 14% свой прогноз по выручке от продаж iPhone в 2020 финансовом году (завершится в конце сентября 2020-го календарного) и на 10% — в 2021 году. Аналитик считает, что в ближайшие полтора-два года смартфоны будут покупать только те, кто не обновлял свой гаджет больше 42 месяцев. По прогнозам эксперта Wedbush, в 2020 финансовом году будет продано 172 миллионов iPhone, тогда как прежде ожидалась реализация 200 миллионов устройств. Аналитик понизил прогноз по выручке Apple по итогам января-марта 2020 года с $65 миллиардов до $50,3 миллиарда. При этом на Уолл-стрит в среднем ожидают продажи на уровне $59 миллиардов.

Чтобы вновь войти в "клуб триллионщиков", цена акций Apple должна подняться выше $228,55.