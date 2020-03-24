Глава ЦБ Португалии призвал к выпуску "коронавирусных облигаций"

Правительства стран еврозоны должны подумать о выпуске общих "коронавирусных облигаций" в ответ на пандемию COVID-19, чтобы предотвратить новый кризис суверенного долга, заявил член совета управляющих Европейского центрального банка Карлос Коста.

В статье, направленной Reuters, Коста, который возглавляет Банк Португалии, подчеркнул необходимость общей и широкомасштабной реакции Европы на пандемию.

"Неспособность сотрудничать во время этого кризиса навсегда навредит европейскому проекту", — написал Коста. Он подчеркнул, что "необходимо найти решения, чтобы избежать превращения чрезвычайной ситуации с коронавирусом во второй кризис суверенного долга".

По мнению главы ЦБ Португалии, все государства-члены должны действовать вместе, независимо от их бюджетного положения.

"Один из вариантов, который заслуживает дальнейшего анализа, — это возможность того, что ESM выпустит "коронавирусные облигации", а вырученные средства будут направлены всем нуждающимся государствам-членам", — написал он.

Такие облигации подлежали бы погашению через долгосрочный бюджет ЕС и имели бы очень длительный срок погашения в несколько десятилетий, чтобы уменьшить ежегодные взносы государств-членов. Вырученные средства позволят финансировать усилия по борьбе с коронавирусом пропорционально серьезности кризиса в области здравоохранения и вызванных им экономических проблем.

По мнению вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, Европа столкнется с рецессией из-за последствий вспышки коронавируса, хотя во втором полугодии экономика региона должна продемонстрировать рост.

В четверг ЕЦБ объявил, что он запустит чрезвычайную программу покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро, чтобы ограничить экономический ущерб от пандемии. Программа покупки дополнительных государственных и корпоративных бондов будет завершена не раньше конца года.