Volkswagen приостанавливает производство в России

Volkswagen c 30 марта по 10 апреля остановит производство в России из-за нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели — с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — говорится в сообщении автоконцерна.

Это остановка производства для сотрудников будет оплачиваться согласно законодательству РФ как простой.

"Фольксваген Груп Рус" производит в России бензиновые двигатели, модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, Skoda Octavia и Skoda Kodiaq.

Volkswagen снизил продажи в России в 2019 году на 2% до 104,4 тысячи машин, доля компании на российском рынке составила 6,4%.