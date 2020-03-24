Все 57,8 тысячи российских организованных туристов вернутся в Россию до 31 марта

За рубежом остаются 57,8 тысячи российских организованных туристов, все они вернутся в Россию до 31 марта, сообщает Ростуризм.

Более 50% организованных туристов вернутся в Россию в ближайшие дни планово, по купленным билетам. Оставшиеся туристы вернутся до конца марта или планово, если дата их вылета приходится на последующие дни, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Туроператоры при возможности предлагают туристам более ранние даты возвращения в Россию.

Что касается самостоятельных туристов, то Ростуризм, Росавиация и МИД стараются решить проблемы, как, например, в случае с туристами в Марокко и на Филиппинах.

Между тем количество российских организованных туристов за рубежом сократилось с 17 по 23 марта со 100 тысяч до 57,8 тысячи человек. Большинство таких туристов возвращается в Россию из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Турции.