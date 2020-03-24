В двух районах Забайкалья объявлен пожароопасный сезон

Недалеко от санатория Кука в Читинском районе тушат лесной пожар. Об этом сообщают корреспонденты ГТРК "Чита" с места ЧП. Возгорание возникло на площади 250 гектаров. Новые подробности — в итоговом выпуске "Вестей".

Сотрудники Забайкаллесхоза вторые сутки борются с огнем на границе Читинского и Улётовского районов. Как сообщается, именно в этих двух районах уже объявлен пожароопасный сезон. По словам исполняющего обязанности зампредседателя правительства края Андрея Гурулёва, выяснилось, что в нескольких населённых пунктах плохо подготовились к весенним пожарам.

На сегодняшней пресс-конференции прозвучала информация, в каких именно районах области есть проблемы. На юге вся степь до Забайкальска до сих пор в снегу, так что там пожаров можно не опасаться. Читинский, Улётовский и часть Карымского районы уже начали гореть. Там же удалось поймать поджигателей. Теперь власти края хотят на законодательном уровне ужесточить наказания за поджог. Например, в первый раз — штраф 30 тысяч рублей, во второй — уголовное дело.

Кстати, в Читинском районе поджигатели попали на видео, теперь все документальные свидетельства правонарушения переданы в органы внутренних дел, рассказал Андрей Гурулёв.

Рабочие комиссии проверяют сейчас все районы области. Особое внимание, по мнению Гурулева, следует обратить на посёлок Могзон. Там ситуация очень неблагоприятная. Поселок завален сухим мусором, зарос травой, так что риск пожара очень велик. Туда на следующей неделе приедут инспекторы.

На территории Забайкалья по последним данным зафиксировано десять лесных пожаров площадью около 600 га. Два уже удалось локализовать. Пожарные торопятся, ведь завтра, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер.