Утонул пассажир катера: опубликовано видео столкновения двух судов на Енисее

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ опубликовало кадры столкновения двух судов на реке Енисей. В результате аварии утонул пассажир катера.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Красноярском крае. По версии следствия, владелец катера самонадеянно направил его перед движущимся танкером, предполагая успеть пересечь его курс до столкновения, однако не смог верно оценить скорость тяжелого судна.

В результате аварии катер затонул. Его владелец вместе с пассажиром смогли спастись, однако еще один человек находился в рубке, не успел из нее выбраться и захлебнулся.

Владелец катера в ходе расследования признал свою вину. Уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека" направлено в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет.