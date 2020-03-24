Стартовали продажи новой спецверсии УАЗ "Патриот" дороже 1 млн рублей

Ульяновский автозавод объявил об официальном старте продаж лимитированной серии "Патриота", которая будет выпущена тиражом всего в 200 экземпляров. "Специальные" внедорожники посвящены 200-летию открытия Антарктиды.



Новые УАЗ "Патриот" Antarctic Edition уже доступны в официальной дилерской сети УАЗ, сообщает пресс-служба производителя. Цены на специальную версию начинаются с 1 062 000 рублей и доходят до 1 264 000 рублей, если дооснастить машину отдельными опциями.



Кузов "арктического" внедорожника окрашен в белый перламутровый металлик, который сочетается с 16-дюймовыми стальными дисками черного цвета. За основу взяли комплектацию "Оптимум" и нагрузили ее набором полезного дополнительного оборудования с акцентом на "согревающие" опции. Присутствует "Зимний Пакет" с обогревом лобового стекла, подогревом и кожаной обивкой руля, а также передних и задних кресел.

Все внедорожники серии Antarctic Edition по умолчанию оснащены кондиционером и круиз-контролем, экспедиционным багажником с лестницей, противотуманками и набором бейджей, указывающих на принадлежность к "антарктической" группе машин. Технических изменений не произошло - Патриоты Antarctic Edition представлены в конфигурации с двигателем ЗМЗ Про на 2,7 л (149 л.с.), 5-ступенчатой МКП с раздаткой Dymos.



В качестве опций можно дозаказать климат-контроль с атермальными стеклами (16 500 рублей), мультимедийный комплекс с навигацией (34 900 рублей), блокировку заднего дифференциала заднего моста (38 900 рублей), парковочные датчики (11 900 рублей) и "Пакет оффроад" (54 900 рублей), куда входят лебедка и защита рулевых тяг.



Дополнительный отопитель салона тоже имеется, а вот за предпусковой подогреватель с автономным отопителем тоже нужно доплачивать отдельно - 44 900 рублей.

