Похитившая новорожденную жительница Йошкар-Олы недавно потеряла ребенка

Похищенную из перинатального центра в Йошкар-Оле новорожденную девочку обнаружили в квартире 33-летней женщины, у которой недавно случился выкидыш. Близких, по данным "Комсомольской правды", она в известность не поставила, сообщив, что благополучно родила. СКР обнародовал видео из квартиры подозреваемой.

Девочка трех дней от роду пропала из палаты в первой половине дня 23 марта, когда ее мама отлучилась на процедуры. Опрошенные свидетели описали предполагаемую похитительницу, особо отметив, что она ничем не отличалась от других пациентов больницы. В послеродовом отделении ее никто не опознал, и тогда следователи предположили, что она попала сюда по переходу из хирургического корпуса.

Пока волонтеры прочесывали окрестности в поисках малышки, оперативники очертили круг подозреваемых, в который попала и 33-летняя Анастасия. За несколько дней до похищения ее доставили на карете скорой помощи — на большом сроке беременности у женщины случился выкидыш, спасти ребенка врачам не удалось. Супругу Анастасия ничего не сказала, а утром 23 марта отправилась за чужим младенцем.

Украв девочку, женщина отправилась к себе домой, в квартиру на улице Подольских Курсантов. Там ее около 22 часов вечера и задержали. Малышку осмотрели врачи и вернули пережившей несколько страшных часов маме.

По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела — "Похищение несовершеннолетнего" и "Халатность".