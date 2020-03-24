Вспышка коронавируса вызвала рекордный спад деловой активности в еврозоне

Экономика еврозоны в марте пережила беспрецедентный спад деловой активности, поскольку распространение коронавируса ускорилось, сообщает исследовательская компания IHS Markit.

Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) еврозоны упал с февральского уровня 51,6 до 31,4 пункта, свидетельствуют предварительные данные.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

Мартовское падение индекса стало максимальным с момента первого сбора сопоставимых данных в июле 1998 года. В результате индикатор достиг рекордно низкой отметки. Предыдущий минимум был зафиксирован в феврале 2009 года, когда индекс упал до 36,2 пункта.

Результат оказался значительно хуже прогнозов. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали падение индекса до 38,8 пункта.

"Падение деловой активности в еврозоне намного превзошло то, что наблюдалось даже в разгар мирового финансового кризиса, — заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон. — Резкий спад наблюдался во Франции, Германии и во всей остальной части еврозоны, поскольку правительства принимали все более жесткие меры для сдерживания распространения коронавируса".

"Особенно сильно пострадал сектор услуг, особенно в таких ориентированных на потребителя отраслях, как путешествия, туризм и рестораны", — говорится в сообщении IHS Markit.

PMI сферы услуг еврозоны рухнул с 52,6 до 28,4 пункта, достигнув минимальной отметки за весь период наблюдений (с июля 1998 года).

Вспышка коронавируса, которая переросла в пандемию, поразила спрос как на товары, так и на услуги. Приток новых заказов сократился рекордными темпами, что отчасти связано с рекордным падением экспортных заказов. Рекордное падение спроса на услуги сопровождалось самым резким падением заказов на товары с апреля 2009 года.

"Занятость уже падает темпами, невиданными с июля 2009 года, поскольку отчаяние по поводу перспектив расширяется, — отметил Уильямсон. — Деловые настроения по поводу предстоящего года стали самыми мрачными за всю историю наблюдений".

"Мартовский PMI указывает на квартальное падение ВВП примерно на 2%, и очевидно, что существует вероятность дальнейшего усиления спада, поскольку в ближайшие месяцы могут быть реализованы еще более драконовские меры борьбы с вирусом", — добавил экономист.

Вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос ранее заявил, что последствия коронавируса спровоцируют рецессию в Европе, но во втором полугодии экономика региона должна вернуться к росту.