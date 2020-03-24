24 марта 202013:00

Воронежский вице-губернатор отправился на карантин после отпуска за границей

Замгубернатора Воронежской области отправился на двухнедельную самоизоляцию после отпуска за границей. Такое решение чиновник принял из-за угрозы распространения коронавируса, сообщают "Вести Воронеж" со ссылкой на несколько источников.

Как стало известно, Виталий Шабалатов побывал в африканской Намибии. Однако пока официальное подтверждение этой информации не получено. "Такую информацию мы не можем прокомментировать. В областном правительстве сформирован список всех, кто обязан соблюдать домашний карантин, и эта тема находится на контроле", – рассказали в правительстве Воронежской области.

Ранее "Вестям Воронеж" стало известно, что накануне из Италии вернулся депутат Областной думы Петр Семенов. Но, судя по всему, парламентарий карантин не соблюдает – мужчина, представившая его водителем сообщил, что чиновник оставил телефон в автомобиле и ушел по делам. Еще один источник сообщает, что в начале марта из КНР приехал директор Нововоронежской АЭС и по совместительству депутат Областной думы Владимир Поваров, и он также продолжает работать.

Текст: ГТРК "Воронеж"

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