Режим самоизоляции должны соблюдать почти 2 миллиона москвичей

В Москве сейчас проживают почти 1,8 миллиона человек старше 65 лет, сообщили "Интерфаксу" в департаменте труда и социальной защиты населения столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательном режиме самоизоляции для граждан старше 65 лет в целях предотвращения заражения коронавирусом COVID-19. Также соблюдать домашний режим обязаны люди с сахарным диабетом, хроническими болезнями легких и почек, имеющие злокачественные новообразования или трансплантированные органы, а также те, кто в прошлом перенес инфаркт или инсульт.

Исключения могут быть сделаны для руководителей и сотрудников компаний, если их нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования организаций. Также режим самоизоляции не применим к медицинским работникам.

В случае, если самоизолировавшимся нужна помощь с доставкой продуктов и лекарств, они могут получить ее, позвонив по телефону горячей линии — 8 (495) 870-45-09.

По данным на 23 марта, в России проведено 185 тысяч 918 лабораторных исследований на новый коронавирус. Наличие инфекции подтверждено у 438 человек, 17 из них уже выздоровели.