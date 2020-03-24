Судьба Олимпиады и Паралимпиады-2020 решится 30 марта

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио сообщил о том, что в связи с распространением коронавируса 30 марта состоится специальное заседание, на котором будет решатся вопрос возможного переноса или отмены турнира.



"Токийский организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 30 марта проведет заседание исполнительного совета, — цитирует сообщение оргкомитета РИА Новости. — Оно состоится в офисах Олимпийского комитета Японии и Спортивной ассоциации Японии".



Напомним, что накануне член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд сообщил о том, что решение по отсрочке Игр-2020 уже принято. Впрочем, в самом МОК дали понять — Паунд по-своему интерпретировал данную информацию.