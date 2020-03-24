24 марта 202012:19 Анатолий Глянцев

Обнаружены останки общего предка людей и насекомых

Палеонтологи обнаружили древнейшего представителя билатериев, который, возможно, был прародителем этой группы. Напомним, что к ней относятся 99% описанных видов животных, в том числе все позвоночные, членистоногие и черви.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале PNAS.

Билатерии — это двустороннесимметричные существа. Их тела чётко делятся на левую и правую половины, зеркально повторяющие друг друга. Кроме того, для билатериев характерно чёткое отличие между передним концом тела, где расположен рот, и задним, где находится анальное отверстие.

Биологи считают, что билатерии — клада, то есть группа, объединённая общим предком. Очевидно, что прародитель столь далеко разошедшихся линий жил очень давно. Как же выглядел общий предок людей и мух?

Специалисты считают, что это было крошечное существо, внешне похожее на червя. Органы чувств у него находились в зачаточном состоянии. Вдоль тела от рта к анальному отверстию проходил пищеварительный тракт.

Лазерное 3D-сканирование образца показывает форму тела животного.
Иллюстрация Droser Lab/UCR.

Около 15 лет назад появились основания считать, что билатерии встречались среди эдиакарской биоты. Напомним, что это одно из древнейших сообществ макроскопических животных на Земле, существовавшее 570-540 миллионов лет назад. Эксперты до сих пор спорят, есть ли у "эдиакарцев" ныне живущие потомки.

О том, что в этой древнейшей фауне были билатерии, свидетельствовали норы небольшого диаметра. Они были найдены в Южной Австралии в слое, которому 555 миллионов лет.

Изучив эти структуры, специалисты предположили, что их создало червеобразное животное. Передний конец его тела заметно отличался от заднего, а это, напомним, ключевой признак билатериев. На переднем конце располагался рот, на заднем — анальное отверстие. Вероятно, "червь" питался органикой, содержащейся в грунте.

Кроме того, встречающиеся в норах гребни характерной формы указывают, что существо двигалось за счёт волнообразного сокращения мышц по всему телу, как современные черви и змеи.

Жизнь в тонких слоях песка на морском дне требовала от этого животного искать себе пищу. Поэтому у него должны были быть органы чувств, хотя, вероятно, и весьма примитивные по нынешним меркам.

В общем, роющая "неведома зверушка" имела типичное для билатерия строение. Она была очень продвинутой по сравнению с типичным "эдиакарцем", не имеющим чётко выраженных органов и всасывающим питательные вещества сквозь поверхность тела.

Однако эта заманчивая картина получается, только если считать, что перед нами действительно норы, то есть проходы, сделанные животным. Критики указывали, что ископаемые на дают достаточных оснований для такого смелого вывода.

Поверхность камня, скрывающая ископаемое.
Фото Droser Lab/UCR.

И вот теперь команда палеонтологов нашла рядом с норами останки того, кто, вероятно, их вырыл.

Используя трёхмерное лазерное сканирование, исследователи разглядели цилиндрическое тело с отчётливо выраженной "головой" и "хвостом". Длина животного составляла 2-7 миллиметров, а ширина — 1-2,5 миллиметра. Самое заметное утолщение на теле "червя" идеально соответствует диаметру нор. Специалисты различили даже следы слабо развитой мускулатуры.

Новый вид назвали Ikaria wariootia. Легко заметить, что он поразительно похож на прародителя билатериев, каким он видится специалистам.

"Это то, что предсказали эволюционные биологи, — говорит глава исследовательской группы Мэри Дрозер (Mary Droser) из Калифорнийского университета в Риверсайде. — То, что мы нашли, так точно соответствует их прогнозу, что это действительно захватывающе".

Впрочем, ископаемая летопись показывает, что многие ключевые прорывы независимо возникали в разных эволюционных ветвях. Например, жизнь несколько раз пыталась стать многоклеточной, а рыбы — обрести четыре конечности. Так что I. wariootia не обязательно является предком ныне живущих билатериев.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что важнейшие события в эволюции билатериев были связаны с массовой потерей генов.

Текст: Вести.Наука

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