Бжания назначил премьером Абхазии Анкваба

Избранный президент Абхазии Аслан Бжания назначил бывшего главу государства Александра Анкваба на пост премьер-министра.

"Главой правительства Абхазии будет назначен экс-президент Анкваб Александр", – цитирует Бжанию РИА Новости.

Выборы президента прошли в Абхазии 22 марта. Ранее 24 марта ЦИК республики опубликовал окончательные результаты голосования. Согласно подсчетам, Бжания победил, набрав 56,5 процента голосов.

Инаугурация президента Абхазии пройдет 23 апреля.

Предыдущий глава республики Рауль Хаджимба ушел в отставку в январе 2020 года после протестов оппозиции. Он возглавлял Абхазию с 2014 года. В сентябре 2019 года Хаджимба был переизбран на высший государственный пост, однако оппозиционеры оспорили в суде результаты голосования.