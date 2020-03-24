В салон красоты вызвали полицию из-за иностранки, сбежавшей с карантина на маникюр

В один из салонов красоты Москвы пришлось вызывать полицию после того, как клиентка – гражданка Белоруссии – пришла на маникюр и призналась мастеру, что недавно приехала из Италии и должна находиться на карантине.

После этого ее признания сотрудники салона вызвали полицию. Правоохранителям женщина сообщила, что прилетела из Италии 8 марта, в аэропорту проходила медобследование, и коронавируса у нее не нашли.

Прибывшие по вызову в салон медики скорой также не нашли у нее признаков заболевания, передает телеканал РЕН.

Ранее сообщалось, что в России будет ужесточена ответственность за нарушение карантина.