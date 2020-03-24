Дело историка Соколова поступило в суд

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга зарегистрировано уголовное дело в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2019 года 63-летний Соколов у себя дома застрелил из обреза свою сожительницу – аспирантку Анастасию Ещенко. После этого он решил избавиться от тела, расчленив его.

9 ноября пытаясь утопить останки в Мойке, Соколов упал в реку. Его вытащили, после чего стало известно о преступлении.

Историк Соколов уже был судим. Как стало известно, в 1981 году по его вине на фрегате "Святой Георгий" погиб человек. Тогда Олег Соколов, управлявший фрегатом, отделался лишь условным сроком.