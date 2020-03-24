"ВТБ Лизинг" предоставил "Аэрофлоту" отсрочку по платежам за лизинг самолетов

"ВТБ Лизинг" перенес на июль 2021 г. лизинговые платежи "Аэрофлота" по 67 самолетам авиакомпании (почти 20% авиапарка "Аэрофлота"), сообщает "Коммерсантъ". Это первая подобная договоренность на российском авиарынке.

"ВТБ Лизинг" не намерен взимать платежи по этим самолетам с апреля до октября. Образовавшийся долг "Аэрофлот" выплатит в июле 2021 г., в разгар высокого сезона, когда выручки авиакомпании может хватить на погашение задолженности.

Размер уступки составит $180–220 млн. Отсрочка платежей коснется 50 самолетов Boeing 737NG (в основном, у авиакомпании "Победа"), четырех Boeing 747 (у авиакомпании "Россия"), двух Boeing 777, девяти Airbus A319 (несколько самолетов у авиакомпании "Аврора"), одного A320 и одного A330.

"Аэрофлот" ведет также переговоры с другими лизинговыми компаниями, в числе которых называют Сбербанк, "Государственную транспортную лизинговую компанию", "ВЭБ-лизинг" и Dikkys Investment Ltd (пять A320).

Между тем "Аэрофлот" ведет переговоры с топливозаправочными компаниями об изменении условий работы и переходе с предоплаты на постоплату. Вопрос обсуждают с "Роснефтью", "Газпромом" и "Лукойлом".

Другие российские авиакомпании также начали обсуждать с лизингодателями возможность реструктуризации платежей.