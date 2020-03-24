Ледовый дворец в Мадриде превратили в морг для умерших от коронавируса

В испанской столице каток, расположенный в торговом центре, переоборудовали в морг, чтобы хранить там тела умерших от коронавируса. Как пишет The Local, ледовый дворец, рассчитанный на 1,8 тысячи посетителей, расположен недалеко от выставочного комплекса Ifema, где развернут госпиталь для заразившихся COVID-19.

Издание отмечает, что похоронные бюро не будут работать с жертвами коронавируса, поскольку у их сотрудников нет защитных костюмов. Они продолжат работать с телами людей, умерших по другим причинам.

По числу зараженных коронавирусом COVID-19 и умерших от вызванного вирусом заболевания Испания занимает второе место в Европе после Италии. По данным на 23 марта, в стране было зафиксировано более 33 тысяч заразившихся и более 2 тысяч летальных исходов. В Испании действует карантин до 11 апреля.

В Мадриде число заразившихся превысило 9,7 тысячи человек. Испанские эксперты констатировали, что вирус распространяется в их стране быстрее, чем в Италии. Наиболее проблемными регионами они называют регионы Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето.

Ситуация в Италии складывается еще печальнее. Как сообщалось 23 марта, за минувшие выходные там умерли от коронавируса почти полторы тысячи человек.