Названы самые популярные бренды смартфонов в России

Китайские бренды смартфонов продолжают теснить конкурентов на российском рынке. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные компании - партнера нескольких производителей электроники.

Согласно материалам неназванной фирмы, в пятерке лидирующих игроков российского рынка смартфонов появился новичок. В декабре 2019-го и январе 2020-го 5,2% российского рынка смартфонов в штуках заняла продукция под брендами китайской компании BBK Electronics - Oppo, Vivo, Realme и OnePlus.

Это позволило BBK занять в рейтинге пятую строчку вслед за Huawei/Honor, Samsung, Xiaomi и Apple. Наращивание доли BBK подтверждают и ритейлеры: по данным "М.видео-Эльдорадо" на аппараты брендов компании в первые два месяца 2020-го пришлось более 5% продаж в штуках и более 0,7% в деньгах.

Как отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, устройства BBK в основном бюджетные и покупаются молодежью, пожилыми людьми или для детей-школьников. Хотя в ассортименте брендов компании есть и дорогие смартфоны, в основном, по данным "Связного", рост популярности обеспечили устройства нижнего и среднего ценового сегментов.